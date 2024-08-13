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Professional MonitorMonitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

3.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jednoduše skvělý

Monitor Philips Thunderbolt™ 4 zajistí bezpečné, spolehlivé řešení dokování pomocí jediného kabelu. Displej podsvícený Mini LED s certifikací DisplayHDR™ 1400 generuje skvělý obraz s perfektní přesností barev pro uživatele citlivé na přesnost barev.

Zobrazit všechny výhody

Mini LED s dokem Thunderbolt

Jednoduše skvělý

  • Brilliance 7000

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

Bleskurychlé připojení pro data, video a Ethernet

Bleskurychlé připojení pro data, video a Ethernet

Tento dokovací monitor Philips je vybaven připojením Thunderbolt™ 4. V porovnání s konvenčními monitory s USB-C poskytuje Thunderbolt™ 4 bleskově rychlý přenos dat (40 Gb/s), podporuje video ve vysokém rozlišení, nabízí přenos více streamů pro řetězení, 90W napájení pro externí zařízení a poskytuje stabilní ethernetové připojení o rychlosti 1 Gb/s.

Jednoduché a výkonné řetězení pro sestavu více monitorů

Jednoduché a výkonné řetězení pro sestavu více monitorů

Řetězení vám umožní ovládat více monitorů a zařízení z jediného portu Thunderbolt na vašem notebooku. Z portu Thunderbolt na notebooku se připojte k tomuto monitoru, z druhého portu Thunderbolt na tomto monitoru se pak můžete připojit k druhému monitoru 4K.

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Rozlišení UltraClear 4K UHD (3840x2160) pro přesný obraz

Tyto displeje Philips využívají vysoce výkonné panely zajišťující obraz s rozlišením UltraClear 4K UHD (3 840 × 2 160). Nezáleží na tom, zda jste náročný profesionál vyžadující mimořádně detailní obraz pro řešení CAD, používáte 3D grafické aplikace nebo jste finanční expert zpracovávající rozsáhlé tabulky – společnost Philips vdechne obrazu život.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek TPV_AWARD-7185171

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Výhody

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Nevýhody

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Datum použití 2024-07-13

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Datum použití 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Ověřený kupující

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Datum použití 2023-10-16

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Datum použití 2023-10-16

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  12. Pokud se vám bude zdát připojení přes Ethernet pomalé, otevřete nabídku OSD a vyberte verzi USB 3.0 nebo vyšší, která podporuje rychlost sítě LAN až do 1 G.

  13. V režimu SDR (standardní dynamický rozsah), rozsah teplot v provozu může dosahovat až 40 °C.

  14. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.