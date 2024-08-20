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Gaming MonitorHDR displej 4K s technologií Ambiglow

279M1RV/00

1

| (2) Recenze

1 Ocenění

Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace

Pro skutečné nadšence do hraní na konzoli přináší displej s licencí programu Navrženo pro Xbox novou éru hraní. Vychutnejte si působivý obraz a dokonalou barevnou přesnost s displejem UltraClear 4K Nano IPS. Technologie DisplayHDR 600 navíc zajistí mimořádně živý obraz.

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Optimalizovaný výkon pro hraní na konzoli nové generace

  • Navrženo pro Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27")

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Navrženo pro Xbox pro optimální herní zážitek

Navrženo pro Xbox pro optimální herní zážitek

Dejte svému hraní na konzoli nový rozměr. Spojili jsme se s týmem Xbox a vytvořili jsme displej pro Xbox, který zaručeně zajistí optimální vizuální výkon konzole Xbox řady X hned v okamžiku připojení.

AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hraní v HDR s nízkou latencí

AMD FreeSync™ Premium Pro; plynulé hraní v HDR s nízkou latencí

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Displej se pyšní certifikací AMD FreeSync™ Premium Pro, která zprostředkovává variabilní obnovovací frekvenci (VRR) a opravdový zážitek z hraní v HDR. To zajišťuje kombinaci plynulosti her při špičkovém výkonu a výjimečně vysokého dynamického rozsahu obrazu při zachování nízké prodlevy.

Obnovovací frekvence 144Hz pro mimořádně plynulý a brilantní obraz

Obnovovací frekvence 144Hz pro mimořádně plynulý a brilantní obraz

Hrajete intenzivní soutěžní hry. Vyžadujete displej bez prodlev s mimořádně plynulým obrazem. Tento displej Philips překresluje obraz na obrazovce až 144krát za sekundu, tedy 2.4x rychleji než standardní displej. Při nižší snímkové frekvenci se může zdát, že nepřátelé na obrazovce přeskakují z místa na místo, takže je obtížné je zasáhnout. Se snímkovou frekvencí 144Hz uvidíte na obrazovce chybějící klíčové snímky, které zobrazují pohyb nepřátel mimořádně plynule, takže na ně můžete snadno zamířit. Díky mimořádně nízkému zpoždění vstupu a obrazu bez trhání je tento displej Philips vaším dokonalým herním partnerem.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Obrázek TPV_AWARD-1679621

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

2

Recenze

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Datum použití 2023-08-20

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Datum použití 2023-08-20

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Nevýhody

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Datum použití 2023-12-09

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Datum použití 2023-12-09

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  5. Pokrytí BT. 709 / DCI-P3 na základě systému CIE 1976

  6. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  7. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  8. Pokrytí Adobe RGB na základě systému CIE 1976

  9. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Ujistěte se, že jste ovladač NVIDIA® G-SYNC® aktualizovali na nejnovější verzi. Více informací naleznete na webu NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  13. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.