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Ukončeno
278E9QJAB/00
Ohromující barvy, jedinečný zážitek
Nechte se zcela pohltit obrazem zakřivených monitorů Philips. Zakřivený 27" monitor řady E nabízí skutečně pohlcující zážitek díky ohromující kvalitě obrazu Full HD. Technologie mimořádně širokého spektra barev pak přivede obraz k životu!
Řada E
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.
4.3
z 5
29
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Výhody
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Nevýhody
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2020-05-16
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Hafiska
04/09/2019
Česká republika
Ověřený kupující
výrobek je super!
Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2018-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2018-08-04
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.