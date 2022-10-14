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LCD monitor 4K Ultra HD

278E1A/00

4.1

| (14) Recenze

Jednoduše ohromující

27palcový monitor řady E se vyznačuje ohromujícími vizuálními prvky a elegantním designem pro stylové vylepšení pracovního prostoru. Díky širokému pozorovacímu úhlu dokonale čistého obrazu v rozlišení 4K UHD lze stejně čistý a věrný obraz sledovat z jakéhokoli předního úhlu pohledu.

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Jednoduše ohromující

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • 3 840 x 2 160 (4K UHD)

Nízká spotřeba energie sníží výdaje za elektřinu

Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

14

Recenze

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Výhody

velká obrazovka

Nevýhody

žádné jsem nenašel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum použití 2021-09-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Datum použití 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Výhody

poměr cenax kvalita

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-04-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-04-04

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Výhody

To co wpisałem w recenzji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Datum použití 2020-09-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Datum použití 2020-09-09

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  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, oblast Adobe RGB na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.