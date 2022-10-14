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278E1A/00
Jednoduše ohromující
27palcový monitor řady E se vyznačuje ohromujícími vizuálními prvky a elegantním designem pro stylové vylepšení pracovního prostoru. Díky širokému pozorovacímu úhlu dokonale čistého obrazu v rozlišení 4K UHD lze stejně čistý a věrný obraz sledovat z jakéhokoli předního úhlu pohledu.
Řada E
68,6 cm (27")
3 840 x 2 160 (4K UHD)
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
4.1
z 5
14
Recenze
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Výhody
velká obrazovka
Nevýhody
žádné jsem nenašel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum použití 2021-09-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Datum použití 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Výhody
poměr cenax kvalita
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-04-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Výhody
To co wpisałem w recenzji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Datum použití 2020-09-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Datum použití 2020-09-09
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
NTSC, DCI-P3, oblast Adobe RGB na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.