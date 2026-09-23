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Ukončeno

LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

276E9QSB/00

Ohromující barvy, stylový design

Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.

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Ohromující barvy, stylový design

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

Technické specifikace

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