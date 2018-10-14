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3 roky záruky na všechny produkty
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Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Ověřený kupující
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Výhody
IPS kijelző, jó ár érték arány
Nevýhody
Nem tudok ilyet
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-10
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse