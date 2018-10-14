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Full HD LCD monitor

273V7QSB/01

4.8

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.

Zobrazit všechny výhody

Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Kompaktní design šetří prostor

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Ověřený kupující

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-12-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Výhody

IPS kijelző, jó ár érték arány

Nevýhody

Nem tudok ilyet

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-12-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum použití 2019-12-10

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