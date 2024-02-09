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Živý a ostrý obraz bez hranic
Monitor Philips řady V se širokým pozorovacím úhlem nabízí sledování obsahu bez hranic, vysokou kvalitu a základní funkce. Technologie Adaptive-Sync zajišťuje plynulé zobrazení videa a vaše oči chrání antireflexní úprava, režim LowBlue a technologie Flicker-free.
Řada V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
J2024
09/02/2024
Slovensko
Ověřený kupující
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor
Datum použití 2024-01-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor
Datum použití 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2023-05-06
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Ověřený kupující
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Výhody
Бюджетный, 75 гц, звук.
Nevýhody
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2021-02-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2021-02-09
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.