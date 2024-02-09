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LCD monitor

272V8A/00

4.3

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živý a ostrý obraz bez hranic

Monitor Philips řady V se širokým pozorovacím úhlem nabízí sledování obsahu bez hranic, vysokou kvalitu a základní funkce. Technologie Adaptive-Sync zajišťuje plynulé zobrazení videa a vaše oči chrání antireflexní úprava, režim LowBlue a technologie Flicker-free.

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Živý a ostrý obraz bez hranic

  • Řada V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Připojení DisplayPort pro maximálně rychlé zobrazení

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor

Datum použití 2024-01-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor

Datum použití 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2023-05-06

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Ověřený kupující

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Výhody

Бюджетный, 75 гц, звук.

Nevýhody

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2021-02-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2021-02-09

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.