VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu

Zakřivený displej LCD Full HD

271E1SCA/00

4.8

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Jednoduše pohlcující

Zakřivený 27palcový displej řady E nabízí opravdu pohlcující zážitek ve stylovém designu. Vychutnejte si ostrý obraz v rozlišení Full HD a plynulou akci díky technologii AMD FreeSync.

Zobrazit všechny výhody

Jednoduše pohlcující

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Výhody

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Datum použití 2022-07-21

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Datum použití 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Datum použití 2021-05-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Datum použití 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Ověřený kupující

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Výhody

Качество цена

Nevýhody

Обемността на някой от продуктите

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Datum použití 2021-09-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Datum použití 2021-09-07

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.