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Zakřivený displej LCD Full HD

271E1CA/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Jednoduše pohlcující

Zakřivený 27palcový displej řady E nabízí opravdu pohlcující zážitek ve stylovém designu. Vychutnejte si ostrý obraz v rozlišení Full HD a plynulou akci díky technologii AMD FreeSync.

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Jednoduše pohlcující

  • Řada E

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Herní režim SmartImage je optimalizován pro hráče

Nový herní displej společnosti Philips je vybaven uživatelským rozhraním na obrazovce umožňujícím rychlý přístup. Je speciálně vyladěno pro hráče a nabízí celou řadu možností. Režim „FPS“ (střelba z první osoby) vylepšuje tmavá témata v hrách, takže můžete lépe zahlédnout skryté předměty v temných oblastech. Režim „Závody“ přizpůsobí displej prostřednictvím kratší doby odezvy, vysoké úrovně barev a dalších úprav obrazu. Režim „RTS“ (strategie v reálném čase) nabízí speciální režim SmartFrame pro zvýraznění konkrétní oblasti a umožňuje upravit velikost i obraz. Režimy Hráč 1 a Hráč 2 umožňují uložit osobní přizpůsobená nastavení podle různých her pro zajištění nejlepšího výkonu.

Zakřivené provedení obrazovky vás vtáhne ještě víc do děje

Stolní monitory nabízejí skutečně osobní zážitek, čemuž zakřivené provedení velmi dobře vyhovuje. Zakřivená obrazovka poskytuje příjemný, ale přitom decentní efekt vtažení do děje, který je zaostřený přímo na vás uprostřed stolu.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/06/2021

România

România

Wow!

Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips

Výhody

Luminos

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Datum použití 2020-05-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat

Datum použití 2020-05-18

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Upozornění

  1. Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  5. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.