3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
271B8QJEB/00
Jasný obraz a efektivní výkon
Opřete se do práce s 27palcovým monitorem Philips Full HD. Ostrý a živý obraz rozlišení Full HD zajišťuje prostor a jasnost, takže na práci dobře uvidíte. Díky funkcím jako je úprava výšky, Flicker-free a režim LowBlue zároveň šetříte své oči.
Řada B
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
4.3
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271B8QJEB LCD monitor
Datum použití 2020-07-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271B8QJEB LCD monitor
Datum použití 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Výhody
Super
Nevýhody
Nie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum použití 2022-04-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum použití 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Ověřený kupující
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Výhody
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Nevýhody
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum použití 2018-10-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum použití 2018-10-27
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.