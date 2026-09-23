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Gaming MonitorHerní monitor Full HD LCD

25M2N5200P/00

Absolutní vylepšení vašeho herního zážitku

Herní monitor, který má to nejlepší z obou světů. Díky funkci SmartContrast spolu s kombinací technologie AMD FreeSync Premium a obnovovací frekvence 280 Hz vám zajistí plynulé hraní bez prodlev a bez kompromisu v zobrazování.

Zobrazit všechny výhody

Absolutní vylepšení vašeho herního zážitku

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5"/62,2 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hraní bez trhání a zadrhávání

Technologie AMD FreeSync™ Premium; plynulé hraní bez trhání a zadrhávání

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. Technologie AMD FreeSync™ Premium hráčům zprostředkovává plynulý herní zážitek bez trhání při špičkovém výkonu. Hrajte sebevědomě a bez kompromisů díky vysoké obnovovací frekvenci, kompenzaci snímků a nízké latenci.

Průlomová obnovovací frekvence 280Hz pro dokonale plynulé hraní

Průlomová obnovovací frekvence 280Hz pro dokonale plynulé hraní

Displej Philips Evnia s frekvencí 280 Hz posouvá váš herní zážitek do nových dimenzí. Nízké vstupní zpoždění v kombinaci s technologií variabilní obnovovací frekvence vám poskytne výhodu v podobě pohlcujícího herního zážitku. Náš panel s širokými pozorovacími úhly a vysokým rozlišením navíc nabízí realistický herní zážitek s bezkonkurenční přesností barev. Soustřeďte se na to podstatné – nastavitelný stojan vám poskytne zasloužené pohodlí a technologie bez blikání zajistí příjemné sledování, takže můžete pokračovat ve hraní bez obav o zdraví.

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Vstupní zpoždění je doba, která uplyne mezi provedením akce pomocí připojených zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízké vstupní zpoždění zkracuje prodlevu mezi zadáním příkazu ze zařízení a jeho zobrazením na monitoru, což výrazně zlepšuje hraní videoher vyžadujících rychlé reakce. To je obzvláště důležité pro hráče rychlých soutěžních her.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup DP.

  3. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  5. Režim Smart MBR nastaví jas ke snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  6. Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  7. Pokrytí Adobe RGB DCI-P3 na základě systému CIE 1976, oblast sRGB na základě systému CIE 1931, oblast NTSC na základě systému CIE 1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  9. Rozhraní podpory NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Nezapomeňte aktualizovat ovladač technologie NVIDIA® G-SYNC® na nejnovější verzi. Více informací naleznete na stránkách společnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Ujistěte se, že vaše grafická karta podporuje technologii NVIDIA® G-SYNC®

  12. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.