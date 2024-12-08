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Gaming MonitorHerní monitor Full HD LCD

25M2N3200W/01

1

| (1) Recenze

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Záleží nám na „nádherné“ rychlosti. Tento monitor se pyšní obnovovací frekvencí 240 Hz a 16:9 displejem s rozlišením Full HD, takže můžete hrát hry v rychlosti reálného času a vychutnat si detailní obraz.

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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultrarychlá obnovovací frekvence 240 Hz pro hraní prakticky bez zpoždění

Ultrarychlá obnovovací frekvence 240 Hz pro hraní prakticky bez zpoždění

Při hraní těch nejintenzivnějších a nejpoutavějších akčních her přináší ultrarychlá obnovovací frekvence 240 Hz mimořádně plynulý herní zážitek bez zpoždění. Tento displej Philips překresluje obraz na obrazovce až 240krát za sekundu, tedy výrazně rychleji než standardní displej. Zejména v rychlých hrách, jako jsou FPS a závodní hry, zajišťuje frekvence 240 Hz vynikající plynulost pohybu a čistotu obrazu. Na displeji Philips s frekvencí 240 Hz vypadají akční sekvence ve hrách plynule, bez trhání a zdvojených obrazů. Hra vás více pohltí a budete mít pocit, že jste přímo v centru dění.

Mimořádně rychlá odezva 0,5 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Mimořádně rychlá odezva 0,5 ms pro ostrý obraz a plynulé hraní

Displej Philips Evnia s odezvou 0,5 ms v režimu Smart MBR efektivně odstraňuje šmouhy a rozmazání pohybu a poskytuje ostřejší a přesný obraz pro lepší herní zážitek. Věrně a plynule vykreslí bleskovou akci a dramatické přechody. Nejlepší volba pro hraní napínavých her a her citlivých na trhání.

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Nízká vstupní prodleva snižuje časové zpoždění mezi zařízeními a monitorem

Vstupní zpoždění je doba, která uplyne mezi provedením akce pomocí připojených zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízké vstupní zpoždění zkracuje prodlevu mezi zadáním příkazu ze zařízení a jeho zobrazením na monitoru, což výrazně zlepšuje hraní videoher vyžadujících rychlé reakce. To je obzvláště důležité pro hráče rychlých soutěžních her.

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

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Recenze

5
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Nevýhody

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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Upozornění

  1. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.

  2. Hodnota doby odezvy je rovna SmartResponse

  3. Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.

  4. Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.

  5. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  6. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.