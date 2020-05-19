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Ukončeno
24PHS4354/12
Televizor LED
Malý stále znamená perfektní, pokud jde o televizor LED, který skvěle funguje ve stísněných prostorách. Díky technologii Pixel Plus HD zůstává obraz jasný a zvuk zřetelný. Jeho kvality si ověříte při vaření se seriálovou kulisou nebo sledováním filmů při tréninku na běžeckém pásu.
60 cm (24")
Index dokonalého obrazu 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.4
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Výhody
Funkčnost na první zapojení
Nevýhody
Neobjevila se
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Datum použití 2019-04-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Datum použití 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Výhody
Суцільний позитив! ))
Nevýhody
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Datum použití 2020-06-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Datum použití 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.