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Ukončeno

4300 seriesTelevizor LED

24PHS4354/12

4.4

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Televizor LED

Malý stále znamená perfektní, pokud jde o televizor LED, který skvěle funguje ve stísněných prostorách. Díky technologii Pixel Plus HD zůstává obraz jasný a zvuk zřetelný. Jeho kvality si ověříte při vaření se seriálovou kulisou nebo sledováním filmů při tréninku na běžeckém pásu.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Televizor LED

  • 60 cm (24")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

Zřetelný zvuk z širokopásmových reproduktorů.

Snadno se přesunuje. Skrytý zadní stojánek malých rozměrů.

Zřetelné dialogy. Živé efekty.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek splňuje očekávání

Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání

Výhody

Funkčnost na první zapojení

Nevýhody

Neobjevila se

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Televizor LED

Datum použití 2019-04-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Televizor LED

Datum použití 2019-04-19

20/07/2020

Україна

Україна

Идеальный телевизор для кухни!

Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.

Výhody

Суцільний позитив! ))

Nevýhody

Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Datum použití 2020-06-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Datum použití 2020-06-20

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую, бо якісний!

Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.