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Ukončeno
Televizor LED
Malý stále znamená perfektní, pokud jde o televizor LED, který skvěle funguje ve stísněných prostorách. Díky technologii Pixel Plus HD zůstává obraz jasný a zvuk zřetelný. Jeho kvality si ověříte při vaření se seriálovou kulisou nebo sledováním filmů při tréninku na běžeckém pásu.
60 cm (24")
Index dokonalého obrazu 200
Televizor LED
Pixel Plus HD
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4.6
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Termal
28/06/2019
Česká republika
SUPER CENA KVALITA
Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tulák
21/05/2019
Česká republika
pěkný čistý obraz
Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Výhody
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Datum použití 2020-02-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Datum použití 2020-02-28
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.