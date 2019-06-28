VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie dálkového ovladače
  • Výkres na straně konektoru
  • Primární snímek

Ukončeno

4300 seriesTelevizor LED

24PHS4304/12

4.6

| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Televizor LED

Malý stále znamená perfektní, pokud jde o televizor LED, který skvěle funguje ve stísněných prostorách. Díky technologii Pixel Plus HD zůstává obraz jasný a zvuk zřetelný. Jeho kvality si ověříte při vaření se seriálovou kulisou nebo sledováním filmů při tréninku na běžeckém pásu.

Zobrazit všechny výhody
TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Televizor LED

  • 60 cm (24")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • Televizor LED

  • Pixel Plus HD

Zřetelný zvuk z širokopásmových reproduktorů.

Snadno se přesunuje. Skrytý zadní stojánek malých rozměrů.

Zřetelné dialogy. Živé efekty.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

28/06/2019

Česká republika

Česká republika

SUPER CENA KVALITA

Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

21/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný čistý obraz

Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Výhody

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Datum použití 2020-02-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Datum použití 2020-02-28

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.