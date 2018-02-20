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Ukončeno
24PHS4022/12
Ultratenký LED televizor
Televizor Philips 4000 je výrobkem pro zábavu přinášejícím kvalitní obraz na malou obrazovku. Je dostatečně kompaktní, aby zvládnul rychlý a bezproblémový přesun mezi místnostmi, přičemž jeho minimalistický design je vítaným doplňkem, ať jej umístíte kdekoli.
60 cm (24")
Televizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
exchemik
20/02/2018
Česká republika
Spokojenost
TV jsem si zakoupil na chalupu, takže jsem jen odzkoušel a zatím uložil. Byl jsem s obrazem i funkcemi spokojen. Jediné co mi chybělo je kontrolní dioda o zapnutí v pohotovostním režimu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PHS4022 Ultratenký LED televizor
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Výhody
Зручно!:)
Nevýhody
Немає
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum použití 2020-01-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum použití 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.