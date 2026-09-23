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Ukončeno
24PFT4032/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Přenosný a krásný. S televizorem Philips 4000 můžete jít, kam chcete. Díky ultratenkému profilu a čistému bílému rámečku bude vypadat skvěle v každé místnosti.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Index dokonalého obrazu kombinuje zobrazovací technologii Philips s pokročilými technologiemi zpracování obrazu a vylepšuje elementy vnímání: ostrost, pohyb, kontrast a barvy. Bez ohledu na zdroj si pokaždé užijete ostrý obraz s fantastickými detaily a hloubkou – nejhlubší odstíny černé, nejsvětlejší bílou a nejživější, nejzářivější barvy stejně jako přirozené, realistické odstíny kůže.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
Recenze
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.