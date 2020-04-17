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Ukončeno

5200 seriesUltratenký LED televizor Full HD

24PFS5231/12

4.2

| (15) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt

Ultratenký LED televizor Full HD

Velikostí kompaktní, velký ve všem ostatním. Představujeme televizor řady Philips 5200 s vestavěným zvukovým řešením „vše v jednom“ s funkcí bezdrátového připojení a výkonným zvukem, který změní váš pohled na malé televizory.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

S technologií Digital Crystal Clear

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Úžasný zvuk z neuvěřitelně kompaktního zvukového řešení

Další velká věc pro malé obrazovky je tady. Zvukové řešení „vše v jednom“ od společnosti Philips je výkonná vestavěná reproduktorová skříň, která slouží i jako chytrý podstavec televizoru. Funguje jako dokonalá sestava reproduktorů, která do filmů vnáší více života, hry posouvá na vyšší úroveň a přenáší hudbu přímo do vašich uší. Bezdrátové připojení vám dovolí přehrávat jakoukoli hudbu kdykoli chcete, bez starostí a v úžasné kvalitě. A v kombinaci bílé a stříbrné tkaniny se dokonale hodí do každé místnosti.

USB pro přehrávání multimédií

USB pro přehrávání multimédií

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

15

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

3

17/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobrá televize

Sice menší televize, ale plně funkční. Zvuk je dobrý.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum použití 2018-04-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Datum použití 2018-04-17

27/05/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV

Výborný obraz i zvuk, jednoduché ovládání, mnoho možností nastavení, velká spokojenost. Vřele doporučuji!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

12/04/2018

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jako druhým TV v domácnosti jsem spokojen

Po zhruba měsíčním používání jsem se seznámil i s možnostmi nahrávání TV pořadů a jsem velmi spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5200 series 24PFS5231 Ultratenký LED televizor Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.