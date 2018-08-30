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Ukončeno
24PFS4032/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Přenosný a krásný. S televizorem Philips 4000 můžete jít, kam chcete. Díky ultratenkému profilu a čistému bílému rámečku bude vypadat skvěle v každé místnosti.
60 cm (24")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Víme, že chcete televizor s malou obrazovkou, u kterého je vzhled stejně důležitý jako výkon. Náš designérský tým vytvořil rám z elegantní bílé s lesklým povrchem a odlehčený design, který lichotí každému současnému interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Ať už si dopřáváte oblíbený pořad, film, zprávy nebo máte návštěvu, vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
4.4
z 5
13
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Tom63
30/08/2018
Česká republika
Televizor zcela vyhovuje mým potřebám.
Krásný vzhled, jednoduchá obsluha, postačující vybavení, perfektní obraz, kvalitní zvuk.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4032 Ultratenký LED televizor Full HD
Григор
07/06/2019
България
Отличен продукт
Ползвам телевизора вече повече от година. Отличен продукт - перфектна картина, добър и ясен звук, лесен и удобен за обслужване, все още редовни актуализации, въпреки, че продуктът е на повече от две години. Единственият недостатък е, че след като се включи, твърде бавно се появява картината, но после всичко е наред.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4032 Full HD Ултратънък LED телевизор
alex2
11/07/2018
România
Foarte bun!
Produs foarte bun si util. Prezinta multe functii noi. Meniul este intuitiv, usor de folosit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4032 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.