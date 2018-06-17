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Ukončeno

4000 seriesUltratenký LED televizor Full HD

24PFS4022/12

3.9

| (20) Recenze

Ultratenký LED televizor Full HD

Televizor Philips 4000 je výrobkem pro zábavu přinášejícím kvalitní obraz na malou obrazovku. Je dostatečně kompaktní, aby zvládnul rychlý a bezproblémový přesun mezi místnostmi, přičemž jeho minimalistický design je vítaným doplňkem, ať jej umístíte kdekoli.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Digital Crystal Clear

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 60 cm (24")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

Kompaktní přenosný televizor: navržen tak, aby byl tam, kde je zábava

Stylový, kompaktní a lehký. Na televizoru s malou obrazovkou se můžete na své oblíbené programy dívat v kuchyni, aktuální zprávy sledovat při práci v garáži a během grilování být v obraze o nejnovějších sportovních výsledcích. Takto přenosný televizor je rád tam, kde je zábava!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

20

Recenze

17/06/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitní TV jako druhá - ideální do kuchyně nebo dětského pokoje

Kvalitní televize do kuchyně nebo jako druhá do domácnosti. Vynikající obraz, osazení všemi dostupnými tunery včetně DVB-T2 (Hevc H265), umí i CI modul + (vyzkoušeno s UPC). Trochu plošší zvuk, ale nevadí, z USB nepřehraje všechno (neumí MTS, M2TS). Nemá ovládací tlačítka, pokud založíte ovladač jste nahraní a déle startuje (cca 20-25s od startu)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

19/01/2018

Česká republika

Česká republika

Super poměr za tuto cenu

[Employee of philipsglobal] Pěkný obraz, vzhled, použití na stěnu ok, originální stojánek bych asi řeșil trochu jiným způsobem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

S přijímačem jsem velice spokojený

Jednoduché intuitivní ovládání a pěkný designe. Velice kvalitní obraz.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 24PFS4022 Ultratenký LED televizor Full HD

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.