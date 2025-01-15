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24M2N3200S/01
Rozšiřte si herní obzory
Tento monitor Fast IPS vám umožní hrát hry s maximální přesností a rychlostí při frekvenci 180 Hz. Díky ostrému obrazu v kvalitě HDR a zaručenému rozlišení Full HD vytváří tento monitor po všech stranách vynikající herní zážitek.
Evnia 3000
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Pokud hrajete intenzivně a soutěživě, potřebujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlev. Tento displej aktualizuje obrazovku až 180krát za sekundu, tedy podstatně rychleji než standardní displeje. Nižší snímková frekvence může způsobit, že vaši nepřátelé trhaně poskakují po obrazovce, čímž se z nich stávají obtížně zasáhnutelné cíle. Obnovovací frekvence 180 Hz vám poskytne právě ty důležité chybějící snímky, které zajistí, aby byly pohyby vašich protivníků mimořádně plynulé a vy jste je tak mohli snadno zasáhnout. Tento displej Philips s mimořádně nízkou odezvou vstupu bez zadrhávání představuje dokonalého herního společníka.
Vstupní zpoždění je doba, která uplyne mezi provedením akce pomocí připojených zařízení a zobrazením výsledku na obrazovce. Nízké vstupní zpoždění zkracuje prodlevu mezi zadáním příkazu ze zařízení a jeho zobrazením na monitoru, což výrazně zlepšuje hraní videoher vyžadujících rychlé reakce. To je obzvláště důležité pro hráče rychlých soutěžních her.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Výhody
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Nevýhody
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Datum použití 2023-12-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Datum použití 2023-12-15
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výstupního výkonu, vždy se ujistěte, že grafická karta je schopna dosáhnout maximálního rozlišení a obnovovací frekvence tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy je rovna SmartResponse
Režim Smart MBR nastaví jas pro snížení rozmazání, takže při zapnutém režimu Smart MBR nelze upravit jas. Aby se snížilo rozmazání pohybu, podsvícení LED bude synchronně s obnovováním obrazovky přerušováno, což může způsobit znatelnou změnu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný pro hry. Zapnutí režimu Smart MBR může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud nepoužíváte herní funkci, doporučuje se jej vypnout.
Pokrytí Adobe RGB a DCI-P3 je založeno na CIE1976, plocha sRGB na CIE1931, plocha NTSC na CIE1976.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.
Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.