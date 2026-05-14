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24E1N1100A/01
Pracujte stylově
Zažijte produktivitu v rozlišení Full HD. Tento monitor je vybaven základními funkcemi pro pracoviště, jako je režim LowBlue pro ochranu očí, širokoúhlá technologie IPS LED pro vysoce kvalitní obraz a 1ms MPRT pro ostré zobrazení.
Řada 1000
24 (23.8" / úhlopříčka 60.5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Hrajete intenzivní soutěžní hry. Požadujete displej s mimořádně plynulým obrazem bez prodlev. Tento displej Philips překresluje obraz na obrazovce až 120krát za sekundu, tedy výrazně rychleji než standardní displej. Při nižší snímkové frekvenci mohou nepřátelé zdánlivě přeskakovat z jednoho místa obrazovky na druhé, takže je obtížné je zasáhnout. Se snímkovou frekvencí 120Hz získáte na obrazovce tyto kritické chybějící snímky, které zobrazují pohyb nepřítele mimořádně plynule, takže na něj můžete snadno zamířit. Díky mimořádně nízké vstupní prodlevě a absenci trhání obrazu je tento displej Philips vaším dokonalým herním partnerem.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která nabízí mimořádně široké pozorovací úhly 178/178 stupňů, takže je možné sledovat displej téměř z jakéhokoli úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živými barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení webu, ale také pro profesionální aplikace, které vyžadují přesné barvy a trvale konzistentní jas.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje nabízejí kvalitní obraz, ale vy očekáváte více. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD s ostrými detaily v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami se můžete těšit na věrný obraz.
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5.0
z 5
2
Recenze
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum použití 2026-04-28
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Datum použití 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Datum použití 2026-05-18
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Datum použití 2026-05-18
Pokrytí DCI-P3 podle CIE1976, oblast sRGB podle CIE1931, oblast NTSC a oblast Adobe RGB podle CIE1976.
Pro dosažení nejlepšího výstupního výkonu se vždy ujistěte, že vaše grafická karta dokáže zobrazit maximální rozlišení a obnovovací frekvenci tohoto displeje Philips.
Hodnota doby odezvy odpovídá SmartResponse
MPRT upravuje jas za účelem omezení rozmazání, takže při zapnuté funkci MPRT nelze jas upravovat. Pro omezení rozmazání pohybu bude LED podsvícení blikat synchronně s obnovováním obrazovky, což může způsobit znatelné změny jasu.
MPRT je režim optimalizovaný pro hraní her. Zapnutí MPRT může způsobit znatelné blikání obrazovky. Pokud herní funkci nepoužíváte, doporučujeme ji vypnout.
Produkty a příslušenství uvedené v tomto letáku se mohou v jednotlivých zemích a regionech lišit.
Monitor se může od obrázků znázorňujících funkce lišit.