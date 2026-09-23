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Ukončeno
246E9QSB/01
Ohromující barvy, stylový design
Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.
Řada E
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.