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Ukončeno

LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

246E9QJAB/01

4.3

| (29) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt

Ohromující barvy, stylový design

Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.

Zobrazit všechny výhody

Ohromující barvy, stylový design

  • Řada E

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Plynulé a nepřerušované hraní díky technologii AMD FreeSync™

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

29

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Výhody

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Nevýhody

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2020-05-16

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

04/09/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je super!

Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2018-08-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Datum použití 2018-08-04

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  5. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  6. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  7. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.