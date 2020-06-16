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Ukončeno
246E9QJAB/00
Ohromující barvy, stylový design
Monitor Philips řady E nabízí stylový design s výjimečnou kvalitou obrazu. Displej Full HD s úzkým okrajem a mimořádně širokým spektrem barev přináší realistický a přirozený obraz. Vychutnejte si vynikající zobrazení ve stylovém designu.
Řada E
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
4.3
z 5
29
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Výhody
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Nevýhody
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2020-05-16
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Hafiska
04/09/2019
Česká republika
Ověřený kupující
výrobek je super!
Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2018-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum použití 2018-08-04
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
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Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.