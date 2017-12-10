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Ukončeno
246E7QDAB/00
Živé, realistické barvy
Tento úžasný displej se širokým úhlem sledování a mimořádně širokým spektrem barev se pyšní realistickými barvami. Elegantní provedení mu dává lehký a svěží vzhled hodící se do každé domácnosti či kanceláře.
Řada E
24 (sledovatelných 23,6" / 59,9 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.
Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.
Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL
Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org
Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
85% NTSC (CIE1931), sRGB: 122,7%
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.