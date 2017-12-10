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  • Energy Label Europe A
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Ukončeno

LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

246E7QDAB/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živé, realistické barvy

Tento úžasný displej se širokým úhlem sledování a mimořádně širokým spektrem barev se pyšní realistickými barvami. Elegantní provedení mu dává lehký a svěží vzhled hodící se do každé domácnosti či kanceláře.

Zobrazit všechny výhody

v elegantním provedení

Živé, realistické barvy

  • Řada E

  • 24 (sledovatelných 23,6" / 59,9 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Technologie mimořádně širokého spektra barev, široké spektrum barev pro dosažení živého obrazu

Díky technologii mimořádně širokého spektra barev získáte jasnější obraz. Širší barevné spektrum technologie Ultra Wide-Color poskytuje přirozené odstíny zelené, živé odstíny červené a hlubší odstíny modré. Technologie mimořádně širokého spektra barev oživuje multimediální zábavu a obraz, a dokonce produktivitu.

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Upozornění

  1. Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

  2. Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte u svého dodavatele zařízení MHL.

  3. Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení MHL

  4. Úplný seznam výrobků podporujících technologii MHL naleznete na webové stránce www.mhlconsortiun.org

  5. Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.

  6. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  7. 85% NTSC (CIE1931), sRGB: 122,7%

  8. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.