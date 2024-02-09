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LCD monitor

242V8A/00

4.3

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živý a ostrý obraz bez hranic

Monitor Philips řady V se širokým pozorovacím úhlem nabízí sledování obsahu bez hranic, vysokou kvalitu a základní funkce. Technologie Adaptive-Sync zajišťuje plynulé zobrazení videa a vaše oči chrání antireflexní úprava, režim LowBlue a technologie Flicker-free.

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Živý a ostrý obraz bez hranic

  • Řada V

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.

HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

HDMI zajišťuje univerzální možnosti digitálního připojení

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor

Datum použití 2024-01-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor

Datum použití 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2023-05-06

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Ověřený kupující

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Výhody

Бюджетный, 75 гц, звук.

Nevýhody

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2021-02-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор

Datum použití 2021-02-09

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.