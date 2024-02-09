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3 roky záruky na všechny produkty
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Živý a ostrý obraz bez hranic
Monitor Philips řady V se širokým pozorovacím úhlem nabízí sledování obsahu bez hranic, vysokou kvalitu a základní funkce. Technologie Adaptive-Sync zajišťuje plynulé zobrazení videa a vaše oči chrání antireflexní úprava, režim LowBlue a technologie Flicker-free.
Řada V
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Zažijte větší pohodlí a lepší čitelnost při čtení dlouhých dokumentů s velkým množstvím textu. Režim EasyRead vytváří zážitek z prohlížení podobný papíru, který je šetrnější k vašim očím díky úpravě barev a úrovně přiblížení displeje, které simulují pocit čtení na skutečném papíře – přímo na vašem digitálním displeji.
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
J2024
09/02/2024
Slovensko
Ověřený kupující
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor
Datum použití 2024-01-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 221V8A LCD monitor
Datum použití 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2023-05-06
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Ověřený kupující
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Výhody
Бюджетный, 75 гц, звук.
Nevýhody
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2021-02-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 242V8A РК-монітор
Datum použití 2021-02-09
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje buď pro vstup HDMI nebo DP.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.