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Jednoduše pohlcující
Zakřivený 24palcový displej řady E nabízí opravdu pohlcující zážitek ve stylovém designu. Vychutnejte si ostrý obraz v rozlišení Full HD a plynulou akci díky technologii AMD FreeSync.
Řada E
24 (23,6"/59,9 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
Nový herní displej společnosti Philips je vybaven uživatelským rozhraním na obrazovce umožňujícím rychlý přístup. Je speciálně vyladěno pro hráče a nabízí celou řadu možností. Režim „FPS“ (střelba z první osoby) vylepšuje tmavá témata v hrách, takže můžete lépe zahlédnout skryté předměty v temných oblastech. Režim „Závody“ přizpůsobí displej prostřednictvím kratší doby odezvy, vysoké úrovně barev a dalších úprav obrazu. Režim „RTS“ (strategie v reálném čase) nabízí speciální režim SmartFrame pro zvýraznění konkrétní oblasti a umožňuje upravit velikost i obraz. Režimy Hráč 1 a Hráč 2 umožňují uložit osobní přizpůsobená nastavení podle různých her pro zajištění nejlepšího výkonu.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Výhody
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Datum použití 2022-07-21
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Datum použití 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Datum použití 2021-05-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Datum použití 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Ověřený kupující
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Výhody
Качество цена
Nevýhody
Обемността на някой от продуктите
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Datum použití 2021-09-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Datum použití 2021-09-07
Poloměr oblouku zakřivení displeje v mm
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.