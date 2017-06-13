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Ukončeno

LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si živý obraz displeje Philips. Vybaven technologií HDMI a stereofonními reproduktory. Skvělá volba!

Zobrazit všechny výhody

se stereo reproduktory

Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

Technologie širokého sledování IPS-ADS přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS-ADS přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS-ADS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS-ADS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.

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