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Ukončeno
240V5QDAB/01
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz displeje Philips. Vybaven technologií HDMI a stereofonními reproduktory. Skvělá volba!
Řada V
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
Displeje IPS-ADS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS-ADS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Ověřený kupující
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse