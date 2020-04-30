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BrillianceLCD monitor s technologií PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Ostrý obraz a efektivní výkon

Displeje Philips PowerSensor se skládají z 85 % z recyklovaných plastů. Kryt neobsahuje PVC ani BFR, takže šetří životní prostředí.

Zobrazit všechny výhody

s technologií PowerSensor

Ostrý obraz a efektivní výkon

  • Řada B

  • 24 (24,1"/61,1 cm úhlopř.)

  • 1 920 x 1 200 (WUXGA)

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepřehlednou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.

Funkce SmartConnect s konektory DisplayPort, HDMI a VGA

Tyto displeje od společnosti Philips jsou vybaveny řadou možností připojení a dodávají se s mnoha konektory, jako je například VGA, Display Port a univerzální konektor HDMI, jež vám umožní vychutnat si nekomprimovaný obrazový a zvukový obsah s vysokým rozlišením. Připojení USB vám zajistí dostupnost velice rychlých přenosů dat a současně globální možnosti připojení. Bez ohledu na používaný zdroj si můžete být jisti, že tento displej Philips představuje investici, která jen tak nezastará!

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Výhody

Uvedeny ve vlastní recenzi

Nevýhody

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum použití 2019-12-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum použití 2019-12-30

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

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Upozornění

  1. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  2. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  3. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse