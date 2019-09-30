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Ukončeno
22PFS5403/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Vezměte si zábavu s sebou. Kompaktní televizor Philips 5400 je perfektní pro kempování, cestování autem i plavby. Obsahuje vše, co potřebujete, Stačí ho zapojit do 12V zásuvky a můžete si užít domácí pohodu i na cestách.
55 cm (22")
Index dokonalého obrazu 200
FHD
Pixel Plus HD
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Svůj televizor můžete snadno připojit na cestách pomocí 12V kabelu připojeného k 12V zdroji napájení v automobilu, nákladním vozidle, karavanu, lodi nebo kdekoli jinde.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
3.7
z 5
11
Recenze
Cyklista11
30/09/2019
Česká republika
Velmi dobrý
Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Zlaja
26/05/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Mislim da bi svaki tv trebao imati wifi,pa i smart tv jer je to budućnost. Ovaj ima nedostatak po meni tipka za isključivanje gašenje tj. mjerač vremena, trebala bi biti kroz jednu tipku kao utišavanje tona a ne da se mora ulaziti u postavke pa tražiti, dug proces.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Spatium
23/09/2023
Україна
Součást promoakce
Ověřený kupující
Вибір має чудові функції та дизайн
Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum použití 2021-09-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum použití 2021-09-23
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.