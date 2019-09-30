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Ukončeno

5400 seriesUltratenký LED televizor Full HD

22PFS5403/12

3.7

| (11) Recenze

Ultratenký LED televizor Full HD

Vezměte si zábavu s sebou. Kompaktní televizor Philips 5400 je perfektní pro kempování, cestování autem i plavby. Obsahuje vše, co potřebujete, Stačí ho zapojit do 12V zásuvky a můžete si užít domácí pohodu i na cestách.

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99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 55 cm (22")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB pro přehrávání multimédií

USB pro přehrávání multimédií

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

12V kabel připojí televizor k mobilnímu zdroji napájení

Svůj televizor můžete snadno připojit na cestách pomocí 12V kabelu připojeného k 12V zdroji napájení v automobilu, nákladním vozidle, karavanu, lodi nebo kdekoli jinde.

Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

11

Recenze

3
2

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý

Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

26/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Mislim da bi svaki tv trebao imati wifi,pa i smart tv jer je to budućnost. Ovaj ima nedostatak po meni tipka za isključivanje gašenje tj. mjerač vremena, trebala bi biti kroz jednu tipku kao utišavanje tona a ne da se mora ulaziti u postavke pa tražiti, dug proces.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV

23/09/2023

Україна

Україна

Ověřený kupující

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum použití 2021-09-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum použití 2021-09-23

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.