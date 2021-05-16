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Ukončeno
Ultratenký LED televizor Full HD
Televizor Philips 5300 přináší kvalitní obraz na malou obrazovku. Díky snadnému použití a kompaktnímu designu je skvělým společníkem v kuchyni, ložnici nebo pracovně.
55 cm (22")
Index dokonalého obrazu 200
FHD
Pixel Plus HD
Technologie Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a výsledkem je zřetelný obraz s úžasným kontrastem. Takže ať streamujete online nebo sledujete film z disku, vychutnáte si ostřejší obraz s jasnějšími tóny bílé a sytějšími odstíny černé.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
4.6
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Výhody
Vhodná i jako monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-05-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Datum použití 2019-05-16
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum použití 2019-11-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Datum použití 2019-11-14
Scorpions79
18/06/2020
България
Продукта работи отлично
Ползвам този продукт от няколко години и нямам проблеми с него
Výhody
Компактен
Nevýhody
Нямам впечатления за недостатъци
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum použití 2018-06-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5300 series 22PFS5303 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum použití 2018-06-18
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.