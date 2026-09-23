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Ukončeno

LCD monitor

226V6QSB6/00

Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si jasné živé obrázky na displeji Philips. Displej vybavený funkcí SmartContrast, která zaručuje bohatý a jasný obraz, je tou pravou volbou.

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Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

Displej AH-IPS poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

Displej AH-IPS poskytuje výjimečný obraz se širokými úhly sledování

Displeje AH-IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje AH-IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Technické specifikace

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