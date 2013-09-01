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Ukončeno
226V4LAB/00
Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Vychutnejte si živý obraz LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven stereofonními reproduktory a technologií SmartControl lite. Skvělá volba!
Řada V
21,5" (54,6 cm)
Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.
Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.
4.4
z 5
5
Recenze
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Józef
19/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Ověřený kupující
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum použití 2018-04-22
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum použití 2018-04-22