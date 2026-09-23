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Ukončeno
226E9QSB/00
Živé a ostré detaily, design bez hranic
Tento stylový monitor Brilliance nabízí nejlepší sledování obsahu bez hranic. Displej s širokým sledováním vám umožní vychutnat si stejně ostrý a živý obraz z jakéhokoli předního pozorovacího úhlu. Technologie Flicker-free snižuje únavu očí při dlouhém používání.
Řada E
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně.
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
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Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.