3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
226E9QHAB/00
Živé a ostré detaily, design bez hranic
Tento stylový monitor Brilliance nabízí nejlepší sledování obsahu bez hranic. Displej s širokým sledováním vám umožní vychutnat si stejně ostrý a živý obraz z jakéhokoli předního pozorovacího úhlu. Technologie Flicker-free snižuje únavu očí při dlouhém používání.
Řada E
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
Full HD (1 920 x 1 080)
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Součást promoakce
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Výhody
Ár értek arány.
Nevýhody
Nincs
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226E9QHAB LCD monitor
Datum použití 2023-02-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226E9QHAB LCD monitor
Datum použití 2023-02-04
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, FreeSync a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy jsou pouze pro informační účely a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.