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Ukončeno

LCD monitor

226E9QHAB/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živé a ostré detaily, design bez hranic

Tento stylový monitor Brilliance nabízí nejlepší sledování obsahu bez hranic. Displej s širokým sledováním vám umožní vychutnat si stejně ostrý a živý obraz z jakéhokoli předního pozorovacího úhlu. Technologie Flicker-free snižuje únavu očí při dlouhém používání.

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Živé a ostré detaily, design bez hranic

  • Řada E

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • Full HD (1 920 x 1 080)

Plynulé a nepřerušované hraní díky technologii AMD FreeSync™

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Výhody

Ár értek arány.

Nevýhody

Nincs

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226E9QHAB LCD monitor

Datum použití 2023-02-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226E9QHAB LCD monitor

Datum použití 2023-02-04

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  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

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  5. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.