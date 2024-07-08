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Ukončeno
226E9QDSB/00
Živé a ostré detaily, design bez hranic
Tento stylový monitor Brilliance nabízí nejlepší sledování obsahu bez hranic. Displej s širokým sledováním vám umožní vychutnat si stejně ostrý a živý obraz z jakéhokoli předního pozorovacího úhlu. Technologie Flicker-free snižuje únavu očí při dlouhém používání.
Řada E
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.
Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
4.9
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Výhody
Szépek a színek, van AMD Freesync
Nevýhody
Max 75Hz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum použití 2022-07-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum použití 2022-07-08
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum použití 2019-10-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum použití 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-04-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum použití 2020-04-20
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.