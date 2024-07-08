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Ukončeno

LCD monitor

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Živé a ostré detaily, design bez hranic

Tento stylový monitor Brilliance nabízí nejlepší sledování obsahu bez hranic. Displej s širokým sledováním vám umožní vychutnat si stejně ostrý a živý obraz z jakéhokoli předního pozorovacího úhlu. Technologie Flicker-free snižuje únavu očí při dlouhém používání.

Zobrazit všechny výhody

Živé a ostré detaily, design bez hranic

  • Řada E

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Režim LowBlue na podporu produktivity při ochraně očí

Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.

Plynulé a nepřerušované hraní díky technologii AMD FreeSync™

Hraní her by nemělo být volbou mezi trhaným nebo rozbitým obrazem. S novým monitorem Philips se vás toto týkat nebude. Získejte plynulý výkon bez obrazových artefaktů při libovolné snímkové frekvenci díky technologii AMD FreeSync™, plynulému obnovování a mimořádně krátké době odezvy.

HDMI ready displej pro zábavu v rozlišení Full-HD

Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Výhody

Szépek a színek, van AMD Freesync

Nevýhody

Max 75Hz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum použití 2022-07-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum použití 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum použití 2019-10-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum použití 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-04-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum použití 2020-04-20

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  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všechna práva vyhrazena. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ a jejich kombinace jsou obchodní známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatní názvy výrobků v této publikaci jsou pouze informační a mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

  5. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.