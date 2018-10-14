3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Ověřený kupující
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Výhody
IPS kijelző, jó ár érték arány
Nevýhody
Nem tudok ilyet
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum použití 2019-12-10
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse