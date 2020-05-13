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Ukončeno
223V7QHSB/00
Živý, ostrý obraz, od okraje k okraji
Dokonalý všestranný displej s ohromujícím obrazem od okraje k okraji, šetrný k očím, v kompaktním tenkém provedení.
Řada V
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Zařízení HDMI-ready má veškerý potřebný hardware pro příjem obsahu přes multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (HDMI). Kabel HDMI umožňuje přenos vysoce kvalitního digitálního videa a audia přes jediný kabel z počítače nebo jakéhokoli množství AV zdrojů (včetně set-top boxů, DVD přehrávačů, AV přijímačů a videokamer).
Studie ukázaly, že stejně tak, jako mohou ultrafialové paprsky způsobit poškození oka, mohou postupem času poškození oka a zhoršení zraku způsobovat i krátkovlnné paprsky modrého světla z displejů LED. Režim Philips LowBlue myslí na naše zdraví a s využitím inteligentní softwarové technologie škodlivé krátkovlnné modré světlo omezuje.
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5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Wąski
13/05/2020
Polska
Ověřený kupující
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum použití 2020-04-13
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum použití 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Maximální rozlišení funguje pouze pro vstup HDMI.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse