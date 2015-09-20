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Ukončeno
Mimořádně tenký LED displej. Jednoduše úžasný.
Díky mimořádně tenkému designu a technologiím, jež zaručují ostré živé barvy, představuje displej Philips Blade LED ukázku skvělé důmyslnosti nové úrovně
Blade
50,8 cm (20")
Řada C
Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně. Navštivte společnost Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/ a získejte další informace.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
michael
20/09/2015
Česká republika
Ověřený kupující
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms