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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

209CL2SB/00

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Mimořádně tenký LED displej. Jednoduše úžasný.

Díky mimořádně tenkému designu a technologiím, jež zaručují ostré živé barvy, představuje displej Philips Blade LED ukázku skvělé důmyslnosti nové úrovně

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Mimořádně tenký LED displej. Jednoduše úžasný.

  • Blade

  • 50,8 cm (20")

  • Řada C

Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

LED technologie pro přirozené a živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Materiály přátelské k životnímu prostředí, jež vyhovují hlavním mezinárodním normám

„Společnost Philips se ve své řadě monitorů zavázala využívat obnovitelné materiály šetrné k životnímu prostředí. Veškeré plastové části těla, části kovového podvozku a balicí materiály využívají 100% recyklovatelné materiály. U některých vybraných modelů využíváme až 65 % plastů recyklovaných zákazníky. Přísné dodržování standardů RoHS zaručuje významné snížení nebo zamezení jedovatých látek, například olova. Výrazně jsme snížili obsah olova v monitorech s podsvícením CCFL, u monitorů s podsvícením LED jsme olovo přestali používat úplně. Navštivte společnost Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/ a získejte další informace.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu