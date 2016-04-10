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Ukončeno
203V5LSB26/10
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý LED obraz displeje Philips. Kompaktní design a držák VESA umožňují flexibilitu pracovního prostoru. Je to skvělá volba!
Řada V
20 (19,5" / 49,5 cm úhlopř.)
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.
2.7
z 5
3
Recenze
stefrom
10/04/2016
România
Ověřený kupující
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD