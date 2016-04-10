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Ukončeno

LCD monitor

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Recenze

Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si živý LED obraz displeje Philips. Kompaktní design a držák VESA umožňují flexibilitu pracovního prostoru. Je to skvělá volba!

Zobrazit všechny výhody

Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 20 (19,5" / 49,5 cm úhlopř.)

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Držák VESA nabízí flexibilitu

Ekologicky šetrný displej bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.7

z 5

3

Recenze

5
2

10/04/2016

România

România

Ověřený kupující

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 203V5LSB26 Monitor LCD

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu