3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
200V4QSBR/01
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si zářivý obraz MVA LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven technologií SmartControl lite. Skvělá volba!
Řada V
20 (19,53"/49,6 cm úhlopř.)
Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.
Displej Philips MVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Doba chytré odezvy je optimální hodnota testu GtG nebo GtG (BW).