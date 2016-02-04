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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

200V4QSBR/01

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si zářivý obraz MVA LED displeje s atraktivním a lesklým designem. Vybaven technologií SmartControl lite. Skvělá volba!

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Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 20 (19,53"/49,6 cm úhlopř.)

Displej 16:9 Full HD pro nejlepší zážitek ze sledování

Obrazovka Full HD nabízí širokoúhlé rozlišení 1920 x 1080p, které představuje nejvyšší rozlišení pro nejlepší kvalitu obrazu. Je plně připravena pro budoucí vylepšení, jelikož podporuje signály s rozlišením 1080p ze všech zdrojů, včetně nejnovějších, např. Blu-ray a pokročilé HD herní konzole. Zpracování signálu je podstatně vylepšeno, aby podporovalo vyšší kvalitu signálu a rozlišení. Poskytuje skvělý obraz s funkcí Progressive Scan bez blikání a s vynikajícím jasem a barvami.

Nízká spotřeba energie sníží výdaje za elektřinu

Displej MVA pro široké úhly zobrazení a hluboké úrovně kontrastu

Displej MVA pro široké úhly zobrazení a hluboké úrovně kontrastu

Displej Philips MVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodný pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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