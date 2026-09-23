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Ukončeno

LCD monitor

196V3SB27/00

Vychutnejte si skvělé obrázky

Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz, takže se jedná o skvělou volbu.

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Vychutnejte si skvělé obrázky

  • Řada V

  • 47 cm (18,5")

Atraktivní tenké, lesklé provedení

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie

Energy Star je program energetické efektivity, sponzorovaný americkou společností EPA a přijatý mnoha dalšími zeměmi. Certifikace Energy Star zaručuje, že kupujete výrobek, který vyhovuje ve všech úrovních provozu nejnovějším standardům v oblasti energetické účinnosti. Nové monitory Philips jsou certifikovány pro specifikace Energy Star 5.0 a splňují nebo překračují standard. Energy Star 5.0 například vyžaduje, aby byl v režimu spánku příkon výrobku nižší než 1 Watt, přičemž monitory Philips spotřebovávají méně než 0,5 Wattu. Další informace lze získat na webu www.energystar.gov

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu