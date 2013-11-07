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Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz a stereo reproduktory obohatí multimediální zážitek, takže se jedná o skvělou volbu.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách

  • Řada V

  • 47 cm (18,5")

Malé rozměry vhodné pro jakýkoliv životní styl

Ekologicky šetrný displej bez rtuti

Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.

Atraktivní tenké, lesklé provedení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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