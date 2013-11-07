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Ukončeno
196V3LAB5/00
Vychutnejte si fantastický obraz LED v živých barvách
Tento atraktivní, tenký displej je radost používat. Nezbytné funkce jako SmartContrast zajistí bohatý jasný obraz a stereo reproduktory obohatí multimediální zážitek, takže se jedná o skvělou volbu.
Řada V
47 cm (18,5")
Monitory Philips s LED podsvícením neobsahují rtuť, jednu z nejjedovatějších přírodních látek, která škodí lidem i zvířatům. Díky tomu je snížen dopad na životní prostředí po celou dobu životního cyklu displeje od výroby až po likvidaci.
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED