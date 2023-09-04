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12972PRC2
Pocit bezpečí, bezpečná jízda
Žárovky do automobilových světlometů Vision poskytují o 30 % lepší vidění než standardní žárovky do světlometů: zajišťují vynikající výkon světelného paprsku za velmi příznivou cenu, v kvalitě originálního vybavení, s větší bezpečností a pohodlím.
Typ žárovky: H7
12 V, 55 W
Až o 30 % lepší vidění
Nejlepší poměr cena/výkon
Počet žárovek: 2
Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život
Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
4.3
z 5
47
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum použití 2022-08-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum použití 2022-08-04
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum použití 2019-10-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum použití 2019-10-14
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum použití 2018-10-15
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum použití 2018-10-15