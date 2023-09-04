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LongLife EcoVisionDelší životnost

12972LLECOC1

4.3

| (47) Recenze

Obezřetné řízení

Jste již unaveni neustálým vyměňováním žárovek do světlometů? Díky delší životnosti ve srovnání se žárovkou do automobilu představují žárovky Philips LongLife EcoVision tu správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí zredukovat údržbu svých vozidel na minimum.

Zobrazit všechny výhody

Delší životnost, méně častá výměna

Obezřetné řízení

  • Typ žárovky: H7

  • 12 V, 55 W

  • Dlouhá životnost, méně výměn

  • Počet žárovek: 1

Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

Vyměňujte oba světlomety najednou, zvýšíte bezpečnost

Důrazně se doporučuje výměna po dvou, aby byl světelný výkon symetrický

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce

Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

47

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Datum použití 2022-08-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Datum použití 2022-08-04

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Datum použití 2019-10-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Datum použití 2019-10-14

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Datum použití 2018-10-15

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Datum použití 2018-10-15

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