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  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
  • Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost

Ukončeno

DayLightGuideSvětla LED pro denní svícení

12825WLEDX1

4.1
| (7) Recenze
Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost
Nová generace vysoce výkonných světlometů LED Luxeon pro bezpečné a stylové řízení na silnici a zvýšení viditelnosti ve dne i v noci.
Zobrazit všechny výhody

bezpečné a stylové řízení

Exkluzivní charakteristický design, maximální viditelnost

  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Chytrý zajišťovací systém

Chytrý zajišťovací systém

Jednoduchá instalace pomocí chytrého nacvakávacího systému. Držáky lze nainstalovat do jakéhokoli otvoru a jednoduchým zacvaknutím zajistit moduly na místě. Moduly se pevně uzamknou a není možné je odcizit.

Stmívatelné: zapnuto ve dne i v noci

Stmívatelné: zapnuto ve dne i v noci

Naše řešení pod názvem Daylight zůstává zapnuto ve dne i v noci. Během dne diody LED Daylight pro denní svícení zvyšují viditelnost vozidel, takže je mohou jiní řidiči nebo chodci pohybující se v protisměru rychleji rozpoznat. To celkově zvyšuje úroveň bezpečnosti silničního provozu. Systém se v noci automaticky ztlumí.

Vysoce kvalitní hliníkový kryt

Vysoce kvalitní hliníkový kryt

Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání korozi a je odolný vůči povětrnostním vlivům: voda, sůl, písek a prach nezpůsobí žádné poškození. Výsledkem je dlouhá životnost bez údržby.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

7

Recenze

4
3
1

30/12/2016

Česká republika

Česká republika

vynikající volba

Sice malinko dražší, ale vůbec nelituji. Podle palubního počítače mi klesla spotřeba o 0,4l.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení

23/01/2017

Polska

Polska

POLECAM TEN PRODUKT

Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

03/11/2015

Polska

Polska

prezentuja sie bardzo ładnie.

witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu