3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 V
15 W
Jednoduchá instalace pomocí chytrého nacvakávacího systému. Držáky lze nainstalovat do jakéhokoli otvoru a jednoduchým zacvaknutím zajistit moduly na místě. Moduly se pevně uzamknou a není možné je odcizit.
Naše řešení pod názvem Daylight zůstává zapnuto ve dne i v noci. Během dne diody LED Daylight pro denní svícení zvyšují viditelnost vozidel, takže je mohou jiní řidiči nebo chodci pohybující se v protisměru rychleji rozpoznat. To celkově zvyšuje úroveň bezpečnosti silničního provozu. Systém se v noci automaticky ztlumí.
Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání korozi a je odolný vůči povětrnostním vlivům: voda, sůl, písek a prach nezpůsobí žádné poškození. Výsledkem je dlouhá životnost bez údržby.
4.1
z 5
7
Recenze
Kenu
30/12/2016
Česká republika
vynikající volba
Sice malinko dražší, ale vůbec nelituji. Podle palubního počítače mi klesla spotřeba o 0,4l.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Světla LED pro denní svícení
riki
23/01/2017
Polska
POLECAM TEN PRODUKT
Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
mtb84
03/11/2015
Polska
prezentuja sie bardzo ładnie.
witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED