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12496SVB2
Stylové řízení
Signální žárovky SilverVision jsou určeny pro řidiče, kteří chtějí dát vozidlu vlastní ráz. Nabízejí plný chromový efekt u předních i zadních směrových světel.
Typ žárovky: PY21W
Balení: 2 kusy
12 V, 21 W
Více stylu
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Důrazně doporučujeme vyměňovat signální žárovky po dvou, abyste dosáhli symetrického efektu.
Kterou 12V žárovku pro kterou aplikaci? Nabídka divize Automobilové výrobky a služby společnosti Philips zahrnuje následující aplikace: přední a zadní směrová světla.
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