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SilverVisionKonvenční interiérová a signální světla

12496SVB2

Stylové řízení

Signální žárovky SilverVision jsou určeny pro řidiče, kteří chtějí dát vozidlu vlastní ráz. Nabízejí plný chromový efekt u předních i zadních směrových světel.

Zobrazit všechny výhody

Designové směrovky potažené stříbrem

Stylové řízení

  • Typ žárovky: PY21W

  • Balení: 2 kusy

  • 12 V, 21 W

  • Více stylu

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Výměna obou signálních žárovek najednou pro dosažení maximálního efektu

Důrazně doporučujeme vyměňovat signální žárovky po dvou, abyste dosáhli symetrického efektu.

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli aplikace

Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli aplikace

Kterou 12V žárovku pro kterou aplikaci? Nabídka divize Automobilové výrobky a služby společnosti Philips zahrnuje následující aplikace: přední a zadní směrová světla.

Technické specifikace

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