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Ukončeno
Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.
Typ žárovky: H11
Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Styl
Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.
Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.
Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Cyku
14/02/2018
Polska
Świeci
Ładnie świeci oraz wygląda w lampie mojego Jeepa. Znaczna poprawa widoczności, polecam te żaróweczki.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
V porovnání se standardními halogenovými žárovkami
Použití se liší v závislosti na typu žárovky