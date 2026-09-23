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  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
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Ukončeno

WhiteVisionžárovka do automobilového světlometu

12360WHVB1

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.

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Intenzivní bílý xenonový efekt

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní

  • Typ žárovky: H8

  • Balení: 1 kus

  • 12 V, 35 W

Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem

Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem

Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlomety Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled

Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. V porovnání se standardními halogenovými žárovkami

  2. Použití se liší v závislosti na typu žárovky