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12342WVUB1
Výrazný neodolatelný vzhled
Světla Philips WhiteVision ultra H4, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.
Typ žárovky: H4
12 V, 55/60 W
Až o 60 % lepší vidění
Až 4 200 K
Počet žárovek: 1
Barevná teplota až 4 200 K¹ světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!
Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.
Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.
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