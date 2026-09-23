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WhiteVision ultraBílý stylový vzhled

12342WVUB1

Výrazný neodolatelný vzhled

Světla Philips WhiteVision ultra H4, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.

Zobrazit všechny výhody

Nejnovější stylová bílá světla pro vaše vozidlo

Výrazný neodolatelný vzhled

  • Typ žárovky: H4

  • 12 V, 55/60 W

  • Až o 60 % lepší vidění

  • Až 4 200 K

  • Počet žárovek: 1

Ostré bílé světlo, až 4 200 K¹

Ostré bílé světlo, až 4 200 K¹

Barevná teplota až 4 200 K¹ světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!

Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.

Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled

Nádherné bílé silniční světlomety dle zákona pro stylový vzhled

Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.

Technické specifikace

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